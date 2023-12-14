В декабре пройдут магнитные бури, которые могут почувствовать и здоровые люди

14 декабря возмущений геомагнитного поля Земли не ожидается, поэтому учёные не прогнозируют магнитные бури. Но на Солнце наблюдаются вспышки, в связи с которыми пик возмущений придётся на утро 16 декабря.

Ожидается магнитная буря уровня G1, вероятность составляет 20%. Метеозависимые люди могут почувствовать себя плохо: головная боль, упадок сил, изменение настроения. Затем сила геомагнитного шторма начнёт снижаться.

Следующие, достаточно сильные, возмущения ожидаются 19 и 22 декабря. Причём исследователи говорят о повторении магнитных бурь G1, но такой силы, что их почувствуют и люди, у которых нет выраженной метеозависимости.