В детских садах Южной Кореи появились роботы в качестве наглядных пособий

По мнению Хан Дон Сога из отдела по уходу за детьми в мэрии Сеула, такие роботы необходимы детям уже сейчас для того, чтобы знакомить их с будущими технологиями, что поможет им в молодости и во взрослой жизни.

Роботы называются Alpha Mini. Они приглашают детей повторять за ними и обучают пению, танцам и приёмам из боевых искусств. Все модели оснащены видеокамерами, ведущими съёмку в реальном времени. Рост роботов — 24,5 см. Выглядят Alpha Mini как обычные игрушки.