В ДНК человека обнаружили вирус времён динозавров

Современные вирусы, как правило, являются ретровирусами, которые активно встраивают ДНК-копии своих РНК-генов в геномы клеток, которые они заражают. От 5% до 10% генома человека состоит из «мусорной ДНК» ретровирусов. Недавно обнаруженные ископаемые вирусы принадлежат к древней группе ДНК-вирусов, известных ученым как Mavericks.