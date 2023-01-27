В ДНР сравнили танки Abrams и Т-80БВ по проходимости

В ДНР сравнили танки Abrams и Т-80БВ по проходимостиAbrams не смог заехать на заледенелый подъём
Заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов в своём Telegram-канале опубликовал видео, на котором показано, как российские танки Т-80БВ заезжают на заснеженный подъём. Это была демонстрация ходовых характеристик Т-80 в сравнении с американскими Abrams M1A1, которые, как оказалось, не могут заехать на подобный подъём.
Фото: Nation-news.ru
По словам Безсонова, часть пользователей утверждала, что вместе с Abrams и Т-80 не смогут преодолеть такие препятствия. Но в итоге — смогли.
На одном из видео, предложенных Даниилом, показано, как Abrams пытается заехать на невысокую заснеженную горку, но скатывается назад. На других видео Т-80 справляются с этой задачей.
Отмечается также, что танк Т-80БВ, принятый на вооружение в 1985 году, превосходит последнюю модификацию американского Abrams по удельной мощности и ходовым качествам. О чём свидетельствуют опубликованные Безсоновым видео.
Стоит, впрочем, уточнить, что на видео Абрамс карабкается на обледеневшую горку, а российские танки — на заснеженную.
Возможно, в связи с этим Даниил Безсонов уточнил, что противника не стоит недооценивать.
Помните видео, на котором американский танк «Абрамс» не может заехать на снежную горку? Некоторые твердили, что наши танки тоже не смогут в зиму вскарабкиваться на подобные преграды. Попросил танкистов с мест, где сейчас много снега, проверить эту версию. Наши танки могут. Как оказалось, российская зимняя резина для танков качественнее западных аналогов))) Однако всё ровно не стоит недооценивать противника.