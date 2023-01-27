В ДНР сравнили танки Abrams и Т-80БВ по проходимости

По словам Безсонова, часть пользователей утверждала, что вместе с Abrams и Т-80 не смогут преодолеть такие препятствия. Но в итоге — смогли.

На одном из видео, предложенных Даниилом, показано, как Abrams пытается заехать на невысокую заснеженную горку, но скатывается назад. На других видео Т-80 справляются с этой задачей.