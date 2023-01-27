Наука и технологии
20:53, 27 января 2023
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В ДНР сравнили танки Abrams и Т-80БВ по проходимости

Abrams не смог заехать на заледенелый подъём

Заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов в своём Telegram-канале опубликовал видео, на котором показано, как российские танки Т-80БВ заезжают на заснеженный подъём. Это была демонстрация ходовых характеристик Т-80 в сравнении с американскими Abrams M1A1, которые, как оказалось, не могут заехать на подобный подъём.

В ДНР сравнили танки Abrams и Т-80БВ по проходимости

Фото: Nation-news.ru

По словам Безсонова, часть пользователей утверждала, что вместе с Abrams и Т-80 не смогут преодолеть такие препятствия. Но в итоге — смогли.

На одном из видео, предложенных Даниилом, показано, как Abrams пытается заехать на невысокую заснеженную горку, но скатывается назад. На других видео Т-80 справляются с этой задачей.

Отмечается также, что танк Т-80БВ, принятый на вооружение в 1985 году, превосходит последнюю модификацию американского Abrams по удельной мощности и ходовым качествам. О чём свидетельствуют опубликованные Безсоновым видео.

Стоит, впрочем, уточнить, что на видео Абрамс карабкается на обледеневшую горку, а российские танки — на заснеженную.

Возможно, в связи с этим Даниил Безсонов уточнил, что противника не стоит недооценивать.

Помните видео, на котором американский танк «Абрамс» не может заехать на снежную горку? Некоторые твердили, что наши танки тоже не смогут в зиму вскарабкиваться на подобные преграды. Попросил танкистов с мест, где сейчас много снега, проверить эту версию. Наши танки могут. Как оказалось, российская зимняя резина для танков качественнее западных аналогов))) Однако всё ровно не стоит недооценивать противника.

Даниил Безсонов
Заместитель министра информации ДНР
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