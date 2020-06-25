Наука и технологии
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В документах Microsoft нашли упоминание более дешевой версии Xbox Series X
Слухи утверждают, что ее цена будет находиться в районе 250 долларов
Недавно в сети появилась информация о том, что Microsoft разрабатывает более дешевую версию флагманской консоли следующего поколения Xbox - Xbox Series S. И вот, интернет-энтузиасты нашли в документах компании упоминание устройства, которое получило кодовое имя Lockhart.
Речь идет о документации, напрямую связанной с Kit Microsoft Game Development. Именно там встретилось упоминание неизвестной консоли под именем Lockhart, а также ее “старшей версии” Anaconda, которой, по всей видимости, окажется Xbox Series X.
Напомним, что самые последние утечки утверждают, что удешевленная версия нового Xbox обойдется в 200-250 долларов, лишится привода для дисков, а также получит более слабый видеоадаптер, чем имеется у того же PlayStation 4 Pro.