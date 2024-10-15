В Дрездене представили робота-дирижера с тремя руками

Опубликовано 15 октября 2024, 06:001 мин.
В Дрездене представили робота-дирижера с тремя рукамиОн исполнил музыку, написанную специально для него
В Дрездене состоялся дебют уникального «трехрукого» робота, обученного дирижированию, который провел концерты с оркестром Dresdner Sinfoniker. Этот необычный дирижер, оснащенный тремя подвижными руками, каждая из которых держит дирижерскую палочку, был создан для выполнения музыкальных произведений, специально написанных для его возможностей.
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Робот был обучен распознавать ритм и динамику, что позволило ему управлять тремя секциями оркестра независимо друг от друга. Это стало особенно заметно во время исполнения произведения «Шедевр полупроводника» композитора Андреаса Гундлаха, который стал вдохновением для создания робота.
Гундлах отметил, что разработка робота заняла два года и была осуществлена в сотрудничестве с Техническим университетом Дрездена. По его словам, обучение машины «эстетическим движениям рук» помогло ему по-новому оценить уникальность человеческого существа.
Робот также дирижировал премьерой произведения «#kreuzknoten» Виланда Рейссманна, в котором инструменты исполняли партии с различными темпами одновременно, демонстрируя свои возможности.