В Дрездене представили робота-дирижера с тремя руками

Робот был обучен распознавать ритм и динамику, что позволило ему управлять тремя секциями оркестра независимо друг от друга. Это стало особенно заметно во время исполнения произведения «Шедевр полупроводника» композитора Андреаса Гундлаха, который стал вдохновением для создания робота.

Гундлах отметил, что разработка робота заняла два года и была осуществлена в сотрудничестве с Техническим университетом Дрездена. По его словам, обучение машины «эстетическим движениям рук» помогло ему по-новому оценить уникальность человеческого существа.

Робот также дирижировал премьерой произведения «#kreuzknoten» Виланда Рейссманна, в котором инструменты исполняли партии с различными темпами одновременно, демонстрируя свои возможности.