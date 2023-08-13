В Дубне создадут эффективные составы для хранения радиоактивных отходов

В Дубне создадут эффективные составы для хранения радиоактивных отходовОни повысят безопасность атомной энергетики
Российские учёные работают над разработкой более эффективных методов хранения радиоактивных отходов
Группа учёных из Лаборатории нейтронной физики Объединённого института ядерных исследований (ЛНФ ОИЯИ), в Дубне провела исследования образцов цемента, используемого для обработки радиоактивных отходов. В результате экспериментов учёные обнаружили соединения, которые могут стать основой для дальнейших исследований новых цементных составов. Этот шаг может способствовать улучшению технологий утилизации радиоактивных отходов.
Цементирование — это простой и эффективный способ утилизации радиоактивных отходов. Он заключается в заливке отходов цементным раствором. Этот метод экономически выгоден, так как материалы для цементирования доступны и недороги.
Сейчас идёт разработка новых химических составов цементных материалов, которые могут применяться для обработки радиоактивных отходов. Важно обеспечить прочность и долговечность таких материалов. Учёные из ЛНФ ОИЯИ исследовали оптимальный состав цементной пасты, которая удерживает радиоактивные частицы. Результаты получены в сотрудничестве с учёными из Румынии и Египта.
Исследователи использовали метод нейтронной радиографии и томографии, чтобы изучить структуру и пористость цементных материалов. Этот метод позволяет видеть внутреннее строение объектов без их разрушения. Полученные результаты важны для совершенствования технологий создания цементных материалов для хранилищ радиоактивных отходов и для прогнозирования их поведения в различных условиях.