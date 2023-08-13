В Дубне создадут эффективные составы для хранения радиоактивных отходов

Группа учёных из Лаборатории нейтронной физики Объединённого института ядерных исследований (ЛНФ ОИЯИ), в Дубне провела исследования образцов цемента, используемого для обработки радиоактивных отходов. В результате экспериментов учёные обнаружили соединения, которые могут стать основой для дальнейших исследований новых цементных составов. Этот шаг может способствовать улучшению технологий утилизации радиоактивных отходов.

Цементирование — это простой и эффективный способ утилизации радиоактивных отходов. Он заключается в заливке отходов цементным раствором. Этот метод экономически выгоден, так как материалы для цементирования доступны и недороги.

Сейчас идёт разработка новых химических составов цементных материалов, которые могут применяться для обработки радиоактивных отходов. Важно обеспечить прочность и долговечность таких материалов. Учёные из ЛНФ ОИЯИ исследовали оптимальный состав цементной пасты, которая удерживает радиоактивные частицы. Результаты получены в сотрудничестве с учёными из Румынии и Египта.

Исследователи использовали метод нейтронной радиографии и томографии, чтобы изучить структуру и пористость цементных материалов. Этот метод позволяет видеть внутреннее строение объектов без их разрушения. Полученные результаты важны для совершенствования технологий создания цементных материалов для хранилищ радиоактивных отходов и для прогнозирования их поведения в различных условиях.