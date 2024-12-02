В «Дзене» появилась платная подписка

Платформа «Дзен» начала тестировать новую подписку «Дзен Про», которая позволит убрать рекламу из статей, новостей и видео. В пресс-службе компании рассказали, что подписка сделает чтение и просмотр контента более удобным, убрав баннеры из ленты и публикаций. Пока что участвовать в бета-тестировании смогут только избранные пользователи, но позже доступ получат все желающие.

Подключить подписку можно через веб-версию «Дзена». Для этого нужно войти в аккаунт, зайти в «Настройки», выбрать раздел «Дзен Про» и ввести реквизиты. После активации подписки реклама исчезнет не только в веб-версии, но и в приложении.

По словам представителей компании, «Дзен Про» создана для тех, кто хочет сосредоточиться на контенте без отвлекающих элементов. Подписка станет частью стратегии по улучшению пользовательского опыта на платформе и, как ожидается, привлечёт больше активных читателей и зрителей.