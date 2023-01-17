В Египте нашли новую гробницу фараона возрастом 3500 лет

По словам генерального секретаря Верховного совета по древностям Мостафа Вазири, первые свидетельства, обнаруженные в гробнице, указывают на её отношение к 18-й династии. А это, в свою очередь, подчёркивает её исключительную важность.

В свою очередь, глава миссии с английской стороны, Пирс Литерланд, поделился не менее интересной информацией. Так, найденная гробница может принадлежать одной из королевских жён или принцесс времен той самой 18-й династии. Отметим, что большое их количество до сих пор остаётся необнаруженными.

К сожалению, находка сохранилась не лучшим образом. Всему виной бури, настигнувшие гробницу ещё в древности. Они затопили её камеры толстым слоем песка и известняка, уничтожив многие её особенности и надписи.