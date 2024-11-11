В Екатеринбурге появилась возможность оплачивать поездки в метро «улыбкой»

«Сбер» установил биометрические терминалы для оплаты проезда в метро Екатеринбурга, сделав возможной оплату «по улыбке» во всех 14 вестибюлях девяти станций. Пока воспользоваться новинкой могут только клиенты «Сбера», которым нужно активировать сервис через приложение «СберБанк Онлайн». Для этого достаточно обратиться к виртуальному ассистенту с фразой «Оплата улыбкой» и следовать подсказкам.

Тем, кто подключится к сервису, «Сбер» предлагает бонус: за первые 10 поездок до конца года начислят 100% кешбэк в бонусах «Спасибо». В декабре возможность оплачивать проезд биометрией получат и клиенты других российских банков, что сделает сервис доступным для более широкой аудитории. Этот шаг открывает Екатеринбург к удобному и безопасному способу оплаты, который избавляет от необходимости использовать карты или телефоны.

По словам Дмитрия Малых, старшего вице-президента «Сбера», биометрия уже становится частью повседневной жизни россиян: её используют в кафе, супермаркетах и на АЗС. Теперь подобный опыт создаётся и для метрополитена, что позволяет расширить использование технологии на транспорт. К концу года такие терминалы появятся в Нижнем Новгороде, а пилотные проекты по запуску биометрии планируются в Самаре.