В Екатеринбурге «разогнали» интернет в метро

Жители и гости Екатеринбурга все больше пользуются метро. Летом посещаемость подземки и активность людей во время поездок выросли на 33% по сравнению с началом года. Эти данные были получены из анализа информации с базовых станций, установленных внутри метро, и сообщены представителями оператора связи «Мегафон».

Основываясь на анализе больших данных, инженеры провели улучшение сети, чтобы готовиться к росту нагрузки в метро. После модернизации скорость мобильного интернета в метро увеличилась в 3,5 раза.

«Наши индор-базовые станции, установленные на каждой остановке метро, позволяют связываться даже на глубине 43 метра под землёй. К летнему сезону, когда Екатеринбург посещают много туристов, и люди активно передвигаются по городу, мы активировали дополнительные диапазоны на базовых станциях и расширили ёмкость сети. Это позволило увеличить зону покрытия и улучшить скорость мобильного интернета. В настоящее время средняя скорость скачивания превышает 80 Мбит/с», — рассказал технический руководитель «Мегафона» в Свердловской области Яков Пахоми.

Самая популярная станция метро этим летом оказалась «Уралмаш». Здесь пассажиры потребляют на 41% больше интернет-трафика, чем в среднем по метро. Также большой спрос на мобильный интернет наблюдается на станциях «Машиностроителей» и «Космонавтов». Наиболее активные разговоры происходят на станции «Ботаническая». Здесь пассажиры говорят по мобильному на 25% больше времени, чем в других частях метро.

Основная часть интернет-трафика в метро тратится на просмотр видео, чтение Telegram и общение во «Вконтакте». Эти сервисы занимают более трети всего передаваемого трафика. Также популярны музыкальные сервисы, карты и поисковые системы. Однако пассажиры редко играют в онлайн-игры.