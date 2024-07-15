В Екатеринбурге запустили серийное производство роутеров

Компания «Искра Технологии» запустила производство домашних абонентских шлюзов технологии GPON на своей производственной площадке в Екатеринбурге в июне. Этот проект стал первым в массовом производстве оборудования для ПАО «Ростелеком». Завод сможет выпускать несколько сотен тысяч устройств ежегодно.

Запуск производства роутеров в России помогает компании решать важные стратегические задачи по замене импорта и расширению использования отечественных компонентов. По словам представителей компании, этот шаг поможет удовлетворить растущий спрос на высокотехнологичное оборудование, создать новые рабочие места и укрепить технологический суверенитет страны.

Директор департамента технологий доступа в АО «Искра Технологии», Константин Дзахоев, подчеркнул, что создание производства роутеров в России на собственной производственной базе будет способствовать развитию отечественной индустрии и технологий, что важно для страны.