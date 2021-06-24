В «Эльдорадо» проходит распродажа бытовой техники и гаджетов

Так, сэкономить 19 тысяч рублей можно на покупке кофемашины Philips EP2030/10. Напомним, что в обычное время ее продают за 48 990 рублей, тогда как сейчас она доступна за 29 990.

Робот-пылесос Redmond RV-R450, в свою очередь, продается за 9 990 рублей вместо прежних 14 990. На 13 тысяч дешевле можно ухватить робот-пылесос Tefal X-plorer Serie 60 Allergy Kit, в то время как модель Tefal X-plorer Serie 20 подешевела на 11 тысяч.

С 30 990 рублей до 27 990 упала стоимость Xiaomi Mi 11 Lite 4G. Смартфон оснащен 6,5-дюймовым AMOLED экраном, восьмиядерным процессором Snapdragon 732G, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти.

Ознакомиться с остальными устройствами, которые продаются со скидками в рамках распродажи, можно перейдя по этой ссылке.