В ЕС кодекс по ИИ вступит в силу к концу 2025 года

Опубликовано 03 июля 2025, 22:081 мин.
В ЕС кодекс по ИИ вступит в силу к концу 2025 годаКомпании ждут отсрочки из-за отсутствия четких правил
Европейская комиссия объявила, что кодекс практик, который поможет компаниям соблюдать новые правила по искусственному интеллекту (ИИ), возможно, начнет применяться лишь к концу 2025 года. Этот документ должен был быть опубликован еще в мае, однако из-за ряда сложностей сроки сместились.
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Крупные технологические компании, такие как Google, а также европейские фирмы и некоторые правительства ЕС, выступили за отсрочку внедрения Закона об ИИ. Одной из причин стала неопределенность в кодексе практик, который должен регулировать работу крупных языковых моделей вроде ChatGPT от OpenAI и аналогичных продуктов других компаний.
Европейская комиссия планирует представить кодекс в ближайшие дни и ожидает, что компании начнут подписывать его уже в июне. Несмотря на это, его обязательное применение может начаться не ранее конца 2025 года. Подписание кодекса будет добровольным, но отказавшиеся от него компании не получат юридической защиты, которую он обеспечивает.