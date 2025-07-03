В ЕС кодекс по ИИ вступит в силу к концу 2025 года

Крупные технологические компании, такие как Google, а также европейские фирмы и некоторые правительства ЕС, выступили за отсрочку внедрения Закона об ИИ. Одной из причин стала неопределенность в кодексе практик, который должен регулировать работу крупных языковых моделей вроде ChatGPT от OpenAI и аналогичных продуктов других компаний.

Европейская комиссия планирует представить кодекс в ближайшие дни и ожидает, что компании начнут подписывать его уже в июне. Несмотря на это, его обязательное применение может начаться не ранее конца 2025 года. Подписание кодекса будет добровольным, но отказавшиеся от него компании не получат юридической защиты, которую он обеспечивает.