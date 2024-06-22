В ЕС на космодром отправят первый ускоритель ракеты Ariane 6 после модернизации

Опубликовано 22 июня 2024, 15:45
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В ЕС на космодром отправят первый ускоритель ракеты Ariane 6 после модернизацииДолжны быть проведены огневые испытания
Итальянская компания Avio в сотрудничестве с Европейским космическим агентством (ЕКА) отправила на космодром Куру во Французской Гвиане модернизированный ускоритель для ракет Ariane 6 и Block 2 и Vega E.
После модернизации ускоритель P160C стал длиннее предыдущей модели на 1 метр, а баки вмещают на 12 тонн больше топлива.
Статические огневые испытания ускорителя должны быть проведены до конца 2024 года. При этом для проведения испытаний ускорителя в 2024 году поставщик должен был доставить его на Куру в апреле. И значит, в силу задержки отправки, испытания P160C могут перенести на 2025 год.
Источник:European Spaceflight
Автор:Андрей Кадуков