В ЕС на космодром отправят первый ускоритель ракеты Ariane 6 после модернизации

После модернизации ускоритель P160C стал длиннее предыдущей модели на 1 метр, а баки вмещают на 12 тонн больше топлива.

Статические огневые испытания ускорителя должны быть проведены до конца 2024 года. При этом для проведения испытаний ускорителя в 2024 году поставщик должен был доставить его на Куру в апреле. И значит, в силу задержки отправки, испытания P160C могут перенести на 2025 год.