В ЕС начался новый виток расследования в отношении сделки Microsoft и OpenAI

Опубликовано 01 июля 2024, 01:30
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В ЕС начался новый виток расследования в отношении сделки Microsoft и OpenAIЕврокомиссию заинтересовали детали
Регулирующие органы Евросоюза, а также Великобритании, как оказалось, не потеряли интереса к сделке по коллаборации между Microsoft и OpenAI, разрабатывающей нейросеть GPT-4o. Ведомства интересуют детали сделки.
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Комиссар по вопросам конкуренции ЕС Маргрет Вестагер на днях заявила, что прекращает стандартную проверку на предмет соответствия сделки между компаниями европейским нормам. В частности, регулятор хочет изучить мнение других игроков отрасли об их отношении к сделке, в результате которой единственной платформой облачных вычислений для сервиса OpenAI оказалась Microsoft.
Антимонопольные регуляторы ЕС, Великобритании и США видят тесную связь между компаниями и намерены уточнить все детали, что в случае выявления нарушений может привести к огромным штрафам, особенно в Евросоюзе.
Источник:Bloomberg
Автор:Андрей Кадуков