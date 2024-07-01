В ЕС начался новый виток расследования в отношении сделки Microsoft и OpenAI

Комиссар по вопросам конкуренции ЕС Маргрет Вестагер на днях заявила, что прекращает стандартную проверку на предмет соответствия сделки между компаниями европейским нормам. В частности, регулятор хочет изучить мнение других игроков отрасли об их отношении к сделке, в результате которой единственной платформой облачных вычислений для сервиса OpenAI оказалась Microsoft.

Антимонопольные регуляторы ЕС, Великобритании и США видят тесную связь между компаниями и намерены уточнить все детали, что в случае выявления нарушений может привести к огромным штрафам, особенно в Евросоюзе.