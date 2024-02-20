В ЕС призвали тщательнее следить за компаниями с ИИ

Эти высказывания свидетельствуют о том, что Евросоюз будет более активным в оценке слияний и партнерств в сфере технологий. В прошлом месяце ЕС объявил о возможном расследовании инвестиций Microsoft в OpenAI, знаменитого создателя генеративных ИИ-моделей, согласно европейским правилам о слияниях.

Вестагер также подчеркнула, что вызовы конкуренции неизбежно связаны с разработкой передовых технологий ИИ. Она отметила, что модели на больших языках зависят от объемных данных, облаков данных и микросхем, что создает множество барьеров для вступления на рынок.

Еврокомиссия считает, что доминирование нескольких крупных игроков в индустрии ИИ может затруднить доступ европейским стартапам к важной инфраструктуре ИИ и угрожать их конкурентоспособности.