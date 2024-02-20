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Наука и технологии
Опубликовано 20 февраля 2024, 22:56
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В ЕС призвали тщательнее следить за компаниями с ИИ

Для предотвращения монополизации
Маргрете Вестагер, глава антимонопольной службы Европейского союза и исполнительный вице-президент по цифровой политике, предупредила о необходимости активного учета влияния искусственного интеллекта (ИИ) при оценке слияний в цифровом сегменте. Говоря на семинаре о предотвращении монополизации техгигантами, такими как Microsoft и Google.

Эти высказывания свидетельствуют о том, что Евросоюз будет более активным в оценке слияний и партнерств в сфере технологий. В прошлом месяце ЕС объявил о возможном расследовании инвестиций Microsoft в OpenAI, знаменитого создателя генеративных ИИ-моделей, согласно европейским правилам о слияниях.

Вестагер также подчеркнула, что вызовы конкуренции неизбежно связаны с разработкой передовых технологий ИИ. Она отметила, что модели на больших языках зависят от объемных данных, облаков данных и микросхем, что создает множество барьеров для вступления на рынок.

Еврокомиссия считает, что доминирование нескольких крупных игроков в индустрии ИИ может затруднить доступ европейским стартапам к важной инфраструктуре ИИ и угрожать их конкурентоспособности.