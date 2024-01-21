Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Рамблер&ID
Наука и технологии
Опубликовано 21 января 2024, 12:00
1 мин.

В ЕС судебный советник неожиданно встал на сторону Intel в антимонопольном деле

Не всё так однозначно
В Евросоюзе независимый судебный советник, генеральный адвокат Европейского суда Лайла Медина поддержала Intel в вопросе оценки конкуренции, из-за чего компания с 2009 года ведёт тяжбы с ЕС в рамках антимонопольного дела, согласно которому вендор должен выплатить штраф в размере 1,06 млрд евро, или $1,2 млрд.

Тогда Еврокомиссия обратила внимание на попытки Intel ограничить AMD в конкуренции: Intel предложила ведущим производителям компьютеров, таким как Dell, Hewlett-Packard, NEC и Lenovo, большие скидки в случае предпочтения её чипов.

В разных странах компании подвергаются за подобную практику, даже за попытки, серьёзным санкциям. Тем не менее, компании утверждают, что власти должны продемонстрировать, что эти скидки являются антиконкурентными, прежде чем вводить какие-либо меры воздействия. В связи с этим в 2022 году нижестоящий суд отменил штраф, что побудило комиссара ЕС по вопросам конкуренции обратиться в Суд Еврсоюза (CJEU) в Люксембурге.

И при рассмотрение дела Лайла Медина встала на сторону Intel, так как считает, что анализ Еврокомиссии «на «эффективность конкурента» оставляет вопросы. По её мнению, нет однозначного ответа, является ли ценообразование Intel неправомочным и влияющим на конкурентоспособность по сравнению с конкурентами с аналогичными затратами.

При этом генеральные адвокаты Суда ЕС играют необычную роль, предоставляя независимые, не имеющие обязательной силы юридические заключения по делам, которые судьи затем могут принять во внимание при вынесении своих решений.

Источник:Computerworld
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#чипы
,
#INTEL
,
#Евросоюз
,
#Еврокомиссия
Новости партнеров
Новости партнеров