Опубликовано 27 ноября 2025, 23:06
В ЕС ужесточили правила защиты от онлайн-мошенничества

Банки обяжут компенсировать клиентам потери
Страны Европейского союза и Европейский парламент договорились о новых правилах защиты клиентов от онлайн-мошенничества, скрытых комиссий и утечек данных. Согласно новым нормам, банки и другие платежные сервисы будут нести ответственность за возмещение убытков, если они не внедрили надлежащие механизмы предотвращения мошенничества.
Правила также обязывают поставщиков платежных услуг блокировать подозрительные транзакции. Онлайн-платформы должны будут удалять мошенническую рекламу, а в случае невыполнения этого требования — компенсировать банкам расходы на возврат средств клиентам.

Кроме того, банки должны будут обеспечить доступ к обслуживанию живыми операторами, а не ограничиваться только чат-ботами. Законодательство гарантирует лучшее разъяснение платежных сборов, улучшает доступ к наличным деньгам в сельской местности и упрощает для платежных провайдеров получение информации от банков.

Источник:Reuters
Автор:Булат Кармак
