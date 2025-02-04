В ЕС вступил в силу запрет на ИИ с «неприемлемыми рисками»

Акт классифицирует ИИ-системы по четырем уровням риска. К категории «минимальный риск» относятся такие технологии, как фильтры для спама в электронной почте, которые не подлежат регулированию. Системы с ограниченным риском, например, чат-боты для обслуживания клиентов, будут подвергаться легкому контролю. Высокий риск, например, ИИ, используемый для медицинских рекомендаций, требует более строгого регулирования. Однако самое важное — запрет на ИИ с неприемлемым риском, который теперь запрещен полностью.

Примеры таких технологий включают ИИ, используемый для социального оценивания людей, манипуляций с их решениями, предсказания преступлений по внешности, использования биометрических данных для определения личных характеристик и эмоций. Также под запрет попадает ИИ, который собирает биометрические данные в общественных местах для правоохранительных органов или создает базы данных распознавания лиц.

Компании, использующие такие технологии в ЕС, столкнутся с крупными штрафами — до 35 миллионов евро или 7% от годового дохода, в зависимости от того, что больше.