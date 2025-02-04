Наука и технологии
Опубликовано 04 февраля 2025, 12:45
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В ЕС вступил в силу запрет на ИИ с «неприемлемыми рисками»

Для безопасности
С 2 февраля в Европейском Союзе вступили в силу новые правила, согласно которым использование систем на основе искусственного интеллекта (ИИ), представляющих «неприемлемый риск» для безопасности или прав человека, теперь под запретом. Это стало частью реализации первого срока выполнения требований Европейского акта о ИИ, который был принят Европарламентом в марте прошлого года и официально вступил в силу 1 августа.
В ЕС вступил в силу запрет на ИИ с «неприемлемыми рисками»

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Акт классифицирует ИИ-системы по четырем уровням риска. К категории «минимальный риск» относятся такие технологии, как фильтры для спама в электронной почте, которые не подлежат регулированию. Системы с ограниченным риском, например, чат-боты для обслуживания клиентов, будут подвергаться легкому контролю. Высокий риск, например, ИИ, используемый для медицинских рекомендаций, требует более строгого регулирования. Однако самое важное — запрет на ИИ с неприемлемым риском, который теперь запрещен полностью.

Примеры таких технологий включают ИИ, используемый для социального оценивания людей, манипуляций с их решениями, предсказания преступлений по внешности, использования биометрических данных для определения личных характеристик и эмоций. Также под запрет попадает ИИ, который собирает биометрические данные в общественных местах для правоохранительных органов или создает базы данных распознавания лиц.

Компании, использующие такие технологии в ЕС, столкнутся с крупными штрафами — до 35 миллионов евро или 7% от годового дохода, в зависимости от того, что больше.