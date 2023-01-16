В Есентуках выпустили 24-дюймовые отечественные мониторы

Частота обновления монитора составляет 75 Гц, а угол его обзора — 178 градусов по вертикали и горизонтали. Подключить девайс к компьютеру можно при помощи разъёмов VGA, HDMI и DisplayPort.

Представители «Бештау Электроникс» рассказали, что в будущем они намерены заняться выпуском 27-дюймовых моделей. Произойти это должно в ближайшее время.