В Есентуках выпустили 24-дюймовые отечественные мониторы

В Есентуках выпустили 24-дюймовые отечественные мониторыИмпортозамещение. Начало
Российская компания «Бештау Электроникс» объявила о выпуске первой партии мониторов BESHTAU M24FHD. Завод, располагающийся в Ессентуках, уже произвёл 24-дюймовый монитор в количестве 10 тыс штук.
Фото: DNS
Сообщается, что первая партия была распределена по бюджетным организациям, в том числе Министерству здравоохранения Воронежской области.
Из технических характеристик BESHTAU M24FHD можно отметить IPS-матрицу с разрешением 1920x1080 пикселей и контрастностью 1000:1. Пиковая яркость устройства — 250 кд/м2.
DNS
Частота обновления монитора составляет 75 Гц, а угол его обзора — 178 градусов по вертикали и горизонтали. Подключить девайс к компьютеру можно при помощи разъёмов VGA, HDMI и DisplayPort.
Представители «Бештау Электроникс» рассказали, что в будущем они намерены заняться выпуском 27-дюймовых моделей. Произойти это должно в ближайшее время.