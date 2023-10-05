В ещё одном российском городе перестали работать автоматы по оплате парковки

Из-за санкций Евросоюза в Тюмени возникли проблемы с паркоматами, которые используют иностранное программное обеспечение (ПО). Эти паркоматы были установлены в 2019 году в рамках расширения парковочного пространства города. Сейчас они испытывают трудности из-за санкций, и власти работают над переводом их на российское ПО.

Замдиректора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени, Денис Квитко, пояснил, что иностранное ПО на паркоматах временно не функционирует должным образом. Однако он подчеркнул, что жители могут использовать мобильное приложение и веб-сайт «Тюменьгортранс» для оплаты парковки без каких-либо проблем.

Таким образом, несмотря на технические трудности, совершить оплату парковки в Тюмени остаётся возможным с помощью альтернативных методов, таких как мобильное приложение и веб-сайт.