В этих городах самый грязный воздух в России

Их выявлением занимались специалисты экологического мониторинга. В результате в числе «лидеров» оказались 35 российских городов, большинство из которых находятся на Дальнем Востоке, в Сибири и Урале.

Так, например, в список попали Гусиноозерск, Селенгинск, Улан-Удэ, Чита, Петровск-Забайкальский, Южно-Сахалинск, Комсомольск-на-Амуре, Чегдомын, Уссурийск, Ачинск и т.д. При этом важно понимать, что во всех вышеперечисленных населённых пунктах уровень загрязнения воздуха фиксировался на высоком уровне в течение как минимум 3 лет из 5 последних.

Напомним, что ранее столицу Киргизии Бишкек признали городом с самым грязным воздухом. Там концентрация мелкодисперных частиц PM2.5 в воздухе составила 294 микрограмма на кубометр. Для сравнения, всемирная норма примерно в 10 раз ниже.