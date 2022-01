В этот раз не потеряется: представлен трекер в виде банковской карты

Уточняется, что Chipolo Card Spot не является платежным средством. Это лишь трекер в форме кредитной карты, который вы помещаете внутрь вашего бумажника. Ключевым его отличием от других трекеров является то, что Chipolo Card Spot интегрируется исключительно с Find My.

Благодаря этому, Chipolo Card Spot может быть сопряжен с приложением Find My на вашем iPhone и легко обнаружен с помощью сети Find My, такой же принцип работы у трекера Apple AirTag. Вы также получите уведомление, если выйдете из дома, оставив свой бумажник. За это отвечает новая функция "Notify When Left Behind" в iOS 15.

Отмечается, что сеть Apple Find My использует передовое шифрование, чтобы никто другой, даже Chipolo или Apple, не мог узнать местонахождение Chipolo CARD Spot.