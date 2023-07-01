В Европе 150 компаний отказались поддержать закон о регулировании ИИ

Компании выступают не против регулирования таких технологий как такового, а просят не допустить слишком жёстких ограничений, чтобы не спровоцировать «критический разрыв в производительности» с США и лишения Европы технологического суверенитета. К тому же чрезмерные ограничения, по мнению подписантов, повлекут за собой ухудшение конкурентоспособности европейских игроков рынка и отток инвесторов.

Компании опасаются и отказа потенциальных заказчиков от разработки продуктов в Европе, что повлечёт за собой ухудшение всех прогнозов. В связи с этим предлагается создать отдельный регулирующий орган, который будет состоять из отраслевых экспертов, для контроля за выполнением закона.