В Европе Apple оштрафуют за ограничение конкуренции разработчиков в App Store

Если такое решение будет принято, это станет первым прецедентом в ЕС по санкциям против одной их крупнейших мировых IT-корпораций. Apple обвиняют в нарушении Закона о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA).

По информации чиновников, ответственных за принятие подобных решений, Apple не имеет права запрещать разработчикам указывать в App Store альтернативные адреса скачивания iOS-приложений и возможность оплачивать покупки в других платёжных сервисах, а также навязывать свою комиссию.

Если Apple оштрафуют, то ЕК начнёт взимать с компании до 5% среднесуточной выручки, составляющей в среднем $1 млрд в сутки.