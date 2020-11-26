В Европе частным компаниям могут дать доступ к личным данным граждан

Таким образом Европейский союз намерен подтолкнуть бизнес разрабатывать новые продукты, способные на равных конкурировать с азиатскими и американскими компаниями, сообщает Bloomberg. Ранее те данные, которые будут предоставлены компаниям, защищались законами о неприкосновенности частной жизни, коммерческой тайны или прав интеллектуальной собственности.

При этом власти отмечают, что получаемые бизнесом данные все равно должны быть защищены. Добиться этого предлагается либо через их анонимность, либо через заключение с пользователями соглашений о неразглашении информации. Что интересно, уже сейчас заявляется о том, что доступ к данным должен быть также защищены международным соглашением и иметь четкую цель для запроса.