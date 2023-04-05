В Европе электрический мотоцикл собрали только из листа нержавеющей стали

Оригами — японское искусство складывания фигур из бумаги. Его и решили использовать для сборки новых электромотоциклов. Для изготовления одной машины нужен только один лист нержавеющей стали. Затем применяется лазерная резка.

Мотоцикл оснащён сверхлёгким шасси, произведённым из переработанной стали, моторной премиум-системой, одинарным амортизатором и многорычажной задней подвеской, а также тормозной системой.

Блок управления мотоциклом (eVCU) защищает от агрегат от кражи, позволяет определять геолокацию, обеспечивает сервисную диагностику и контроль состояния батареи. Предельная скорость электромотоцикла — 100 км/ч.

По словам Бейера, он хочет создать золотой стандарт электротранспорта.