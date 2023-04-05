В Европе электрический мотоцикл собрали только из листа нержавеющей стали

В Европе электрический мотоцикл собрали только из листа нержавеющей сталиПо методу японского искусства оригами
Сооснователь шведского стартапа Stilride Тью Бейер рассказал об инновационном методе сборки их электромотоцикла Stilride 1. Каждый мотоцикл изготавливается под заказ и производится методом «промышленного оригами».
Фото: Stilride.com
Оригами — японское искусство складывания фигур из бумаги. Его и решили использовать для сборки новых электромотоциклов. Для изготовления одной машины нужен только один лист нержавеющей стали. Затем применяется лазерная резка.
Мотоцикл оснащён сверхлёгким шасси, произведённым из переработанной стали, моторной премиум-системой, одинарным амортизатором и многорычажной задней подвеской, а также тормозной системой.
Блок управления мотоциклом (eVCU) защищает от агрегат от кражи, позволяет определять геолокацию, обеспечивает сервисную диагностику и контроль состояния батареи. Предельная скорость электромотоцикла — 100 км/ч.
По словам Бейера, он хочет создать золотой стандарт электротранспорта.