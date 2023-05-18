В Европе Facebook* оштрафовали на рекордную сумму за слив данных американцам

Meta уже была оштрафована в 2021 году тоже за нарушение политики конфиденциальности, регулируемой законами ЕС. Текущий штраф кратно превысит предыдущую сумму, но размер взыскания не раскрывается.

Кроме того, ирландский регулятор потребует от Meta остановить всю передачу данных в США, которая, предположительно, основывается на ненадёжных условиях договора. При этом все претензии и штраф касаются только Facebook и не затрагивают другие сервисы компании.

«Meta Platforms Inc. готовится получить рекордный в Евросоюзе штраф за защиту персональных данных… Ирландская комиссия по защите данных накажет гиганта соцсетей за то, что он не прислушался к предупреждению высшего суда, требующему защиты информации от американских служб безопасности после того, как их отправили на серверы по другую сторону Атлантики», — сказано в колонке Bloomberg.