В Европе испытали принципиально новую вакцину от COVID-19 — она даёт иммунитет на клеточном уровне

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В Европе испытали принципиально новую вакцину от COVID-19 — она даёт иммунитет на клеточном уровнеИ защищает от всех мутаций коронавируса
В Германии на людях испытали новую вакцину, формирующую клеточный иммунитет к коронавирусу. Вакцина называется CoVac-1 и призвана формировать Т-клеточный иммунитет, подобный тому, когда человек переболел ковидом.
В испытаниях препарата участвовало 36 добровольцев. В результате экспериментальной вакцинации препаратом CoVac-1 у всех участников был зафиксирован мощный Т-клеточный ответ, более эффективный, чем ответ организма после перенесённого вируса. По сообщениям, ни у кого из участников не было побочных эффектов.
CoVac-1 — вакцина, основанная на белках SARS-CoV-2, является пептидныи препаратом. В ходе испытаний новая вакцина показала эффективность против всех мутаций ковида. Отмечается, что была проведена первая фаза испытаний, вторая начнётся в ближайшее время.
Источник: Nature