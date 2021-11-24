В Европе испытали принципиально новую вакцину от COVID-19 — она даёт иммунитет на клеточном уровне

В испытаниях препарата участвовало 36 добровольцев. В результате экспериментальной вакцинации препаратом CoVac-1 у всех участников был зафиксирован мощный Т-клеточный ответ, более эффективный, чем ответ организма после перенесённого вируса. По сообщениям, ни у кого из участников не было побочных эффектов.

CoVac-1 — вакцина, основанная на белках SARS-CoV-2, является пептидныи препаратом. В ходе испытаний новая вакцина показала эффективность против всех мутаций ковида. Отмечается, что была проведена первая фаза испытаний, вторая начнётся в ближайшее время.