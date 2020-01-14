В Европе из самолета Airbus A320 выпал член экипажа

”Otkes начал предварительное расследование ЧП в аэропорту Вантаа 13 января. Серьезный инцидент с участием члена экипажа самолета, выпавшего из A320 и получившего травмы”, — говорится в официальном сообщении представителей компании.

При этом представитель бюро по расследованию несчастных случаев Янне Котиранта добавил, что самолет принадлежит компании Finnair. Также на данный момент до конца не уточняется характер травм, а также то, угрожают ли они жизни члена экипажа. К слову, на момент, когда произошел инцидент, на самолете не было ни единого пассажира.