В Европе из углекислого газа начнут делать продукты питания

Эта аминокислота является необходимой для полноценного функционирования людей и животных. Для получения белка в организм человека должно поступать необходимое количество пищи, особенно мяса, для животных также необходима разнообразная кормовая база, которая тоже нуждается в поддержке.

С этим как раз и связана разработка. Учёные предложили решение для борьбы с сокращением площадей фотосинтеза из-за поедания мясным скотом большого количества зелёных растений. Это негативно сказывается на биоразнообразии и уменьшает площади фотосинтеза, что ведёт к изменениям климата . Этим можно решить и проблему голода.

Исследователи предложили применять метанол как промежуточный продукт для синтеза L-аланина из углекислого газа. А использовать для процесса будут CO2, который будет «вытягиваться» из окружающей среды. Для производства будут задействованы водород, экологически чистая электроэнергия и синтетические ферменты.

Учёные утверждают, что технология не потребует много места, является не такой трудоёмкой, как существующие методы, экологична и эффективна.