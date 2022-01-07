В Европе из-за коронавируса летают самолёты без пассажиров

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В Европе из-за коронавируса летают самолёты без пассажировНагнетая всё большее недовольство
До пандемии по правилам ЕС все авиакомпании обязаны были совершать не менее 80% запланированных вылетов, чтобы сохранить конкурентность. Во время пандемии это требование было снижено до 50%.
Чтобы выполнять условия регулятора, европейские авиакомпании совершают сотни вылетов без пассажиров, продолжая загрязнять экологию. И это на фоне пафосной риторики о необходимости борьбы с углеродным следом.
Немецкая компания Lufthansa обратилась в регулятору ЕС с просьбой максимально уменьшить число необходимых вылетов, но получила отказ. По информации авиаперевозчика, с начала зимы совершено уже 18 тысяч рейсов без пассажиров на борту, 3 тысячи приходится на Lufthansa. При этом один рейс из Нью-Йорка в Европу приводит к выбросу почти одной тонны углекислого газа.
Как отмечает источник, эта странная бюрократия нагнетает в Европе всё большее недовольство.
Источник: Futurism