В Европе китайским студентам начали запрещать обучаться разработке чипов и военным технологиям

Данное решение является ответом властей на угрозу, которую представляет Китай для экономической безопасности страны и обеспечивает защиту конфиденциальных материалов в области обороны и полупроводников.

Так, Пекин негласно обвиняют в использовании различных методов, таких как корпоративные поглощения, академическое сотрудничество и незаконный цифровой шпионаж, для подчинения себе местных компаний и учреждений.

Нидерланды, которые являются важным источником оборудования и опыта для производства передовых полупроводников, сталкиваются с растущим давлением со стороны США, стремящихся ограничить экспорт полупроводниковых технологий в Китай.

Правительство страны активно работает над новыми мерами, чтобы проверять иностранных студентов, особенно из Китая, на потенциальные риски для национальной безопасности.