В Европе китайским студентам начали запрещать обучаться разработке чипов и военным технологиям

В Европе китайским студентам начали запрещать обучаться разработке чипов и военным технологиямРавные возможности для всех, говорите?
Нидерланды разрабатывают законодательство, которое ограничит доступ студентов из Китая к университетским программам по «чувствительным» технологиям.
Данное решение является ответом властей на угрозу, которую представляет Китай для экономической безопасности страны и обеспечивает защиту конфиденциальных материалов в области обороны и полупроводников.
Так, Пекин негласно обвиняют в использовании различных методов, таких как корпоративные поглощения, академическое сотрудничество и незаконный цифровой шпионаж, для подчинения себе местных компаний и учреждений.
Нидерланды, которые являются важным источником оборудования и опыта для производства передовых полупроводников, сталкиваются с растущим давлением со стороны США, стремящихся ограничить экспорт полупроводниковых технологий в Китай.
Правительство страны активно работает над новыми мерами, чтобы проверять иностранных студентов, особенно из Китая, на потенциальные риски для национальной безопасности.