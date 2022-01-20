В Европе модернизировали медицинский экзоскелет

Но пока что он не для личного пользования

Французская компания Wandercraft объявила о том, что ее новейший экзоскелет "Atalante" прошел модернизацию, чтобы обеспечить параплегикам и другим пациентам более естественную походку во время реабилитационных упражнений.