В Европе модернизировали медицинский экзоскелет

В Европе модернизировали медицинский экзоскелетНо пока что он не для личного пользования
Экзоскелеты (или экзо, как их называют в промышленности) - это "носимые роботы", адаптированные к каждому пользователю, предназначенные для помощи в реабилитации ходьбы и восстановления подвижности пациента.
Последняя версия экзоскелета Wandercraft стала намного компактнее, более обтекаемой и удобной для пациентов благодаря новому оборудованию, усовершенствованной посадке и более умному программному обеспечению.
Заявляется, что он может самостоятельно балансировать, даже если его толкнуть. Устройство также имеет функции, облегчающие посадку и высадку, а также функцию "Wander Balance", которая позволяет легко "вертикализироваться", чтобы помочь пациенту встать.
К сожалению, он еще не одобрен для самостоятельного использования, только в присутствии врачей.