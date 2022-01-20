Наука и технологии
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В Европе модернизировали медицинский экзоскелет

Но пока что он не для личного пользования
Французская компания Wandercraft объявила о том, что ее новейший экзоскелет "Atalante" прошел модернизацию, чтобы обеспечить параплегикам и другим пациентам более естественную походку во время реабилитационных упражнений.
В Европе модернизировали медицинский экзоскелет

Экзоскелеты (или экзо, как их называют в промышленности) - это "носимые роботы", адаптированные к каждому пользователю, предназначенные для помощи в реабилитации ходьбы и восстановления подвижности пациента.

Последняя версия экзоскелета Wandercraft стала намного компактнее, более обтекаемой и удобной для пациентов благодаря новому оборудованию, усовершенствованной посадке и более умному программному обеспечению.

В Европе модернизировали медицинский экзоскелет

Заявляется, что он может самостоятельно балансировать, даже если его толкнуть. Устройство также имеет функции, облегчающие посадку и высадку, а также функцию "Wander Balance", которая позволяет легко "вертикализироваться", чтобы помочь пациенту встать.

К сожалению, он еще не одобрен для самостоятельного использования, только в присутствии врачей.

Источник: Engadget
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