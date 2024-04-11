В Европе могут запретить продажу смартфонов детям и подросткам до 16 лет

Так, 58% респондентов твёрдо высказались за запрет продажи смартфонов детям и подросткам до 16 лет, а подавляющее большинство, 80%, уверены в том, что смартфоны несут вред для детей и молодых людей подросткового возраста.

Параллельный опрос, проведённый More in Common, продемонстрировал, что 64% участников выступили за тотальный запрет продажи смартфонов молодым людям младше 16 лет, назвав это хорошей идеей. Только 20% респондентов отнеслись к инициативе правительства негативно.

При этом некий источник в Консервативной партии заявил, что политики этого крыла против подобных запретов, поскольку государство не может брать на себя роль семьи. Но, как оказалось, в правительстве знают об этой позиции и критикуют её сторонников.

«Мы не комментируем спекуляции. Наше стремление сделать Великобританию самым безопасным местом для пребывания детей в интернете непоколебимо, о чём свидетельствует наш знаковый Закон о безопасности в интернете», – отмечается в официальном комментарии британского правительства.