В Европе на соцсеть Х подали в суд из-за авторских прав

С 2019 года в ЕС действует закон о «смежных правах» на новостной контент: если на страницах соцсетей и других ресурсов появляются новости какого-либо агентства, оно считается владельцем авторских прав и имеет право потребовать у разметившего ресурса оплату за распространение своего интеллектуального труда. Европейский закон разработан, чтобы сократить «ценностный разрыв» между издателями и онлайн-платформами, которые получают прибыль от продвижения контента издателей.

В иске AFP к Х речь идёт о том, что соцсеть соответствует «постоянному обязательству» по обеспечению соответствия онлайн-платформ, независимо от юрисдикции, законам ЕС и Франции.

Маск по поводу этого иска выразил и удивление, и протест. По его словам, это дело странное: AFP хочет получить деньги за то, что с соцсети на сайт агентства идёт читательский трафик. Судя по всему, платить Маск не намерен.

«Это странно. Они хотят, чтобы мы платили им за трафик на их сайт, где они получают доход от рекламы, а мы этого не делаем!?», — выразил своим эмоции Маск, комментируя иск AFP.