Наука и технологии
Опубликовано 23 августа 2024, 03:00
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В Европе начал распространяться вирус, убивающий крупный скот

Это грозит сельскому хозяйству огромными потерями
Вирусная инфекция блютанг (катаральная лихорадка овец) начала крайне быстро распространяться по северо-западной Европе после того, как в 2023 году вновь появилась в Нидерландах после некоторого перерыва.
В Европе начал распространяться вирус, убивающий крупный скот
© Tanner Yould / Unsplash

Проблема для европейской ветеринарии и животноводства в том, что три недавно разработанные вакцины против этого вируса не способны остановить распространение болезни. Высоковирулентная форма блютанга (штамм BTV-3), передающаяся через укусы насекомых, вызывает заболевание крупного рогатого скота и убивает овец.

Болезнь быстро распространяется даже среди вакцинированных животных. Экономический ущерб от вспышки, вызванной штаммом BTV-3, может достигать сотен миллионов евро. Причина появления вируса неизвестна, но изменение климата, скорее всего, способствует его распространению.

Как сообщает издание Science, блютанг впервые был описан в XVIII веке в Южной Африке и не заражает людей, но наносит большой вред скоту, особенно овцам. Болезнь считается устойчивой и представляет значительную угрозу для сельского хозяйства.