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Наука и технологии
Опубликовано 18 мая 2024, 01:30
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В Европе начали новое расследование в связи с небезопасностью Meta* для детей

Европа занялась американскими соцсетями всерьёз
Еврокомиссия начала новое расследование в отношении компании Meta* и её сервисов — Instagram* и Facebook*. Дело касается качества методов защиты детей от формирования зависимости и эффекта «кроличьей норы» при пользовании детьми ресурсов Meta.
В Европе начали новое расследование в связи с небезопасностью Meta* для детей
© Guillaume Périgois / Unsplash

Ведомства ЕС проверят не только обеспечение защиты детей, но и в принципе наличие защиты несовершеннолетних пользователей. Кроме того, специалистам предстоит выяснить, нарушила ли компания Закон о цифровых услугах (DSA).

Сообщается, что такая оценка необходима для противодействия потенциальным рискам для «осуществления фундаментального права на физическое и психическое благополучие детей, а также для соблюдения их прав».

В ходе разбирательства будет также выяснено, предпринимает ли компания Цукерберга необходимые меры для предотвращения доступа несовершеннолетних пользователей к «ненадлежащему контенту», имеются ли эффективные инструменты проверки возраста, и есть ли у несовершеннолетних простые и надёжные средства защиты конфиденциальности, такие как настройки по умолчанию.

Если результаты расследования будут не в пользу Meta, компанию ждёт колоссальный штраф.

* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.

Источник:Engadget
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#социальная сеть
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#Евросоюз
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#Еврокомиссия