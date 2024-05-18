В Европе начали новое расследование в связи с небезопасностью Meta* для детей

Ведомства ЕС проверят не только обеспечение защиты детей, но и в принципе наличие защиты несовершеннолетних пользователей. Кроме того, специалистам предстоит выяснить, нарушила ли компания Закон о цифровых услугах (DSA).

Сообщается, что такая оценка необходима для противодействия потенциальным рискам для «осуществления фундаментального права на физическое и психическое благополучие детей, а также для соблюдения их прав».

В ходе разбирательства будет также выяснено, предпринимает ли компания Цукерберга необходимые меры для предотвращения доступа несовершеннолетних пользователей к «ненадлежащему контенту», имеются ли эффективные инструменты проверки возраста, и есть ли у несовершеннолетних простые и надёжные средства защиты конфиденциальности, такие как настройки по умолчанию.

Если результаты расследования будут не в пользу Meta, компанию ждёт колоссальный штраф.

* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.