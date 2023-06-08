В Европе начали убирать китайские видеокамеры для защиты от «слежки»

Цель таких действий — борьба со шпионажем в пользу КНР. Правительство разослало соответствующий приказ всем ведомственным департаментам. Текущее постановление — второй шаг, следующий за запретом устанавливать камеры указанных производителей, а также других, подпадающих под Закон о национальной разведке Китая, обязывающий организации «поддерживать, помогать и сотрудничать» с государственной разведкой КНР.

Действия правительства основаны, в том числе на исследовании комиссара Фрейзера Сэмпсона по биометрии и камерам наблюдения, в котором указано, что как минимум треть полицейских участков в Англии и Уэльсе используют камеры наблюдения производства китайского бренда Hikvision.

«Эти новые меры защитят наши чувствительные сектора от компаний, которые могут угрожать национальной безопасности, и станут надёжным сдерживающим фактором для враждебных субъектов, желающих нанести вред Великобритании», — сообщил министр канцелярии Кабинета, генеральный казначей Джереми Куин.