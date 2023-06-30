В Европе начали выпускать экологичные музыкальные пластинки

Предприятие, нам котором выпускаются такие пластинки, на 80% получает энергию от солнечных батарей, а для производства используется переработанный пластик без токсичного поливинилхлорида (ПВХ), из которого изготавливаются классические изделия.

Цена на «невинил» составялет 25-30 евро, как и на обычные пластинки.

Команда Greenyl рассказала о своём исследовании, что для компенсации вреда, нанесённого экологии производством виниловых пластинок, необходимо ежегодно высаживать порядка 6 млн деревьев.