В Европе начали выпускать экологичные музыкальные пластинки

18:34, 30 июня 2023
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В Европе начали выпускать экологичные музыкальные пластинкиНе из винила
Итальянский стартап Greenyl запустил производство экологичных «виниловых» пластинок. Но на самом деле в составе изделий винила нет.
Предприятие, нам котором выпускаются такие пластинки, на 80% получает энергию от солнечных батарей, а для производства используется переработанный пластик без токсичного поливинилхлорида (ПВХ), из которого изготавливаются классические изделия.
Цена на «невинил» составялет 25-30 евро, как и на обычные пластинки.
Команда Greenyl рассказала о своём исследовании, что для компенсации вреда, нанесённого экологии производством виниловых пластинок, необходимо ежегодно высаживать порядка 6 млн деревьев.