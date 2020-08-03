В Европе начали запрещать пластиковую посуду и ватные палочки

Важно понимать, что данное решение является частью директивы Европейского Союза по сокращению пластиковых отходов. В качестве аргументации верности выбранного пути, федеральный министр окружающей среды Германии Свенья Шульце заявил: ”Многие одноразовые пластиковые изделия являются излишними. Кроме того, пластмассы слишком часто попадают в окружающую среду или в океан. Мы делаем важный шаг в борьбе с пластиком”.

Что еще более интересно, на сегодняшний день немецкая система переработки отходов считается одной из лучших в мире. И даже несмотря на это, власти страны приняли решение пойти на подобный шаг.