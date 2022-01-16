В Европе начались учения по борьбе с хакерами. Они продлятся более месяца

Наука и технологии
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В Европе начались учения по борьбе с хакерами. Они продлятся более месяцаОжидается, что они покажут уровень подготовленности союза к подобным атакам
В сети появилась информация о новейших учениях стран Евросоюза, в рамках которых планируется испытать методики борьбы с кибератаками.
Сообщается, что по легенде в качестве жертвы потенциальной кибератаки выступит несуществующая энергетическая компания из Финляндии. В рамках учений специалисты должны будут обнаружить взлом её софта, который способен распространиться на организации по всей Европе.
Ожидается, что учения смогут продемонстрировать уровень устойчивости стран Евросоюза к подобному кризису. Завершится мероприятия через полтора месяца — во время встречи министров иностранных дел ЕС в конце февраля.
Отметим, что накануне стало известно о кибератаке неизвестных на сайты украинских государственных учреждений. Произошло это в ночь с 13 на 14 января. Украина обвинила в случившемся Россию.
Источник: Bloomberg