В Европе наконец-то приняли «Закон об ИИ». Спустя два года обсуждений

Закон вступит в силу 1 августа 2024 года, а крайний срок для его выполнения установлен на 2 февраля 2025 года.

Обсуждение длилось два года, в результате чего были разработаны четкие требования к разработчикам ИИ.

В законе определены ограничения на использование технологии в тех случаях, когда это может угрожать правам граждан.

Запрещены приложения, использующие искусственный интеллект для биометрической категоризации по ориентации или религиозной принадлежности, а также извлечение изображений лиц из сети и записей с камер наблюдения.

Разработчики должны обеспечивать максимальную прозрачность своей деятельности, предоставлять данные, на которых обучаются их нейросети, и соблюдать авторские права.

Чат-боты должны работать с понятными и прозрачными алгоритмами.

За нарушение закона предусмотрены штрафы: до €35 млн или 7 % от годовой выручки компании за использование запрещенных видов ИИ.