В Европе насчитали больше специалистов по ИИ, чем в США

По словам представителя Atomico Тома Вемайера, такое развитие Европы в сфере ИИ достигнуто за счёт большей стабильности региона. На сегодняшний день, с начала пандемии, европейская отрасль ИИ и IT в целом более стабильна.

В течение 5 последних лет в Европе количество специалистов по ИИ и в целом в IT выросло с 750 тысяч до 2,3 млн человек. В процентном соотношении рост составил 1000% за 10 лет.

«Всегда существовал миф о том, что Европа наблюдает большой отток талантов в США. Но, когда вы посмотрите на данные, вы увидите, что на самом деле верно обратное», — подчеркнул Вемайер.