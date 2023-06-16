В Европе нашли останки неизвестного вида «бронированных» динозавров

Открытие было совершено в ископаемом месте, которое датируется периодом от 145 до 66 миллионов лет назад и называется Уэссекским фондом. По словам учёных, найденное тело проливает свет на разнообразие анкилозавров в пределах Уэссекской формации. Найденное пресмыкающееся тесно связано с некоторыми китайскими анкилозаврами, и его останки в Англии говорят о том, что эти панцирные динозавры кочевали между Азией и Европой в раннем меловом периоде.

Речь идёт об останках самки анкилозавра, которые отличается от останков другой самки найденной в этих местах в 1865 году. Новый вид назвали Vectipelta barretti — в честь профессора Пола Барретта, который проработал в Музее естественной истории 20 лет.

У обнаруженного анкилозавра кости шеи и спины отличаются от костей предыдущей находки, а анализ показал контрастные структуры таза и большее количество шипастой брони, формирующей защитный панцирь — остеодерм.

В связи с этим учёные говорят, что им придётся пересмотреть свои знания об анкилозаврах, так как описан новый вид, найденный на острове Уайт, а ранее все останки анкилозавра с острова учёные относили к Polacanthus foxii.

«Это важный образец, потому что он проливает свет на разнообразие анкилозавров в пределах Уэссекской формации и раннемеловой Англии», — сообщили учёные.