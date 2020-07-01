В Европе обнаружили подпольный завод по производству неопознанных вертолетов

То есть да, некие лица решили не мелочиться и заняться производством самых что ни на есть настоящих вертолетов, которые в дальнейшем перепродавались в страны СНГ. Расположился крайне необычный завод на территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики, находящейся в Восточной Европе, а в качестве продукции “компании” выступили некие модели винтокрылых машин, опознать которые пока что так и не удалось.

Согласно имеющимся на сегодняшний день данным, летательные аппараты частично собирались из узлов и агрегатов “Ка-26”. Что же до точного местоположения фабрики, то местные правоохранители не раскрывают эту информацию. Известно лишь, что она расположена в одном из населенных пунктов на берегу Днестра в Криулянском районе.