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В Европе обрушились с критикой на создателя Telegram Павла Дурова
И виной этому как раз мессенджер
В европейском издании американской прореспубликанской газеты Politico опубликовали список главных людей текущего года, поделив их на категории: “деятели”, “разрушители”, и “мечтатели”. Первое место в списке “разрушителей” занял создатель популярного мессенджера Telegram Павел Дуров.
Раскритиковали Дурова в Европе как раз из-за его мессенджера, который, по мнению авторов, сыграл роль в массовых митингах, а также в распространении ложной информации. Помимо прочего “прилетело” Дурову и за то, что именно в Telegram обосновались приверженцы конспирологического движения QAnon и прочие пропагандисты, которых заблокировали на Facebook, Twitter и прочих платформах.
”Социальные сети задумывались чтобы объединять мир, а вместо этого они разделяют людей, и Павел Дуров стимулирует этот процесс с помощью своего Telegram”, - считают авторы газеты Politico.