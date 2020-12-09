В Европе обрушились с критикой на создателя Telegram Павла Дурова

Раскритиковали Дурова в Европе как раз из-за его мессенджера, который, по мнению авторов, сыграл роль в массовых митингах, а также в распространении ложной информации. Помимо прочего “прилетело” Дурову и за то, что именно в Telegram обосновались приверженцы конспирологического движения QAnon и прочие пропагандисты, которых заблокировали на Facebook, Twitter и прочих платформах.

”Социальные сети задумывались чтобы объединять мир, а вместо этого они разделяют людей, и Павел Дуров стимулирует этот процесс с помощью своего Telegram”, - считают авторы газеты Politico.