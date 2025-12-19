В Европе оценили влияние ИИ на экономику

Основным фактором, который оказался выше ожиданий, стали вложения в развитие искусственного интеллекта. Речь идет не только о расходах со стороны государственных структур, но и об активности частного бизнеса. По данным опросов и статистики, именно проекты, связанные с ИИ, во многом объясняют рост инвестиционной активности.

При этом в ЕЦБ подчеркивают, что пока рано говорить о долгосрочном эффекте таких инвестиций. Влияние искусственного интеллекта остается предметом обсуждения и среди других центральных банков. Тема также связана с поиском путей восстановления экономического роста в Европе после отставания в цифровом развитии от США.