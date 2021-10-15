В Европе опробовали беспилотник для доставки тяжёлых грузов до 200 кг

Как сообщает портал Tjournal со ссылкой на официальный сайт производителя этих дронов компании Volocopter, работа над системой велась с 2019 года. На текущих испытаниях беспилотник показал уверенное перенесение крупного груза на высоте 22 метра в течение 3 минут. Но это, разумеется, малая часть возможностей беспилотника VoloDrone.

На машину установлены 18 электрических двигателей с винтами, которые расположены на круглой раме диаметром 9,15 метров, высота дрона — 2,15 метра. Шасси VoloDrone выполнены в виде двух полозьев. На них можно установить габаритный груз весом до 200 кг. Питание машины происходит за счёт тяжёлых аккумуляторов, обеспечивающих дальность полёта до 40 км.

Отмечается, что пока дроны способны доставлять грузы только в пределах прямой видимости, но к 2025 году производитель намерен запустить разветвлённую сеть, обеспечивающую доставку грузов на дальние расстояния.

Также источник сообщает, что одновременно с грузовыми беспилотниками компания Volocopter разрабатывает беспилотные такси VoloCity, которые тоже планируется запустить в 2025 году.